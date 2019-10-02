أحمد فهمي يكشفُ تفاصيل مرض هنا الزاهد.. ويؤكّد: لم أصرف الكثير على حفل زفافنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد فهمي طبيعة المرض الذي أصاب زوجته الفنانة هنا الزاهد، خلال قضائهما شهر العسل في سنغافورة، بعد إعلان زواجهما الشّهر الماضي.

وتحدّث فهمي في لقاء خاصّ مع "فوشيا" عن الخطوات والإجراءات التي قام بها للاطمئنان على هنا الزاهد، وأسباب عودتهما إلى مصر، وموعد إجراء الجراحة لها.

وعن تعرّضه وزوجته للحسد بعد حفل زفافهما الأسطوريّ، علّق الفنان المصري مبديًا اندهاشة من هذا الكلام ومؤكدًا أنّ حفل زفافهما لم يكن أسطوريًا، ولم يكلّفه الملايين بحسب ما نُشر في العديد من وسائل الإعلام، بل إنّ مجاملات الأوتيل الذي أقيم فيه الحفل وكذلك من أصدقائه الفنانين، أوحت بذلك للجمهور على عكس الحقيقة.

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ووجّه أحمد فهمي رسالة نارية لأحد الصحفيين، الذي اتّهم فهمي وزوجته بأنّهما يهدفان إلى جذب الانتباه إليهما، عن طريق موضوع مرض هنا الزاهد، مؤكدًا أنّه أكبر من ذلك.

وكشف الفنان المصري في مقابلة مع "فوشيا" أسباب ردّه على هجوم متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مؤكدًا أنّ الفنان لحم ودم، ومن حقّه الرّدّ على أي هجوم، خاصّة عندما يكون من أشخاص بلا قيمة.