فنّانات تعرّضنَ لهجوم واتّهامات قاسية.. كيف دافعنَ عن أنفسهنّ؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد الوسط الفنيّ عام 2019 تعرّض الكثير من الفنانات للهجوم والانتقادات بسبب تصرفاتهنّ أو إطلالاتهنّ أو أسباب أخرى، فأثرنَ جدلاً واسعًا بين الجمهور، وتصدّرت قصصهنّ ومشاكلهنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ.

غير أنّ هؤلاء الفنانات ومن بينهنّ نسرين طافش، أصالة نصري، هيفاء وهبي، شمس الكويتية، فيفي عبده، بلقيس فتحي، إلهام شاهين، وأنغام، وغيرهنّ لم يصمتنَ ودافعنَ عن أنفسهنّ، كلّ على طريقتها الخاصّة.

الفيديو التالي يعرض لكِ أبرز الفنانات اللاتي تعرّضن للهجوم خلال العام الجاري، والطريقة التي دافعت بها كلّ منهنّ عن نفسها.