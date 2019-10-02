شكرا لقرائتكم خبر عن نجل غادة عادل يعلق على إطلالتها بمهرجان الجونة..وترد:ليه يا زمان مسبتناش أبرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الممثلة، غادة عادل، لانتقادات عديدة بسبب إحدى إطلالاتها في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وكان نجلها من بين المنتقدين.

وعلق نجل النجمة غادة عادل على إطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائى، ومقارنتها بصورة قديمة لها فى شبابها.

ونشر عبد الله الهواري الصورة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق :""إيه اللي حصل يا ماما؟"، مع رموز تعبيرية مضحكة.

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وردت غادة عادل على نجلها: "ليه يا زمان مسبتناش أبرياء صغيرين".



