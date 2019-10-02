شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين رد سجون بسبب "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة إلهام شاهين تصوير مشاهدها فى فيلم "حظر تجول"، منتصف شهر أكتوبر الحالى فى الديكورات الخاصة بالعمل، وتدور أحداث الفيلم حول أم، تجسد دورها الفنانة إلهام شاهين، يتم احتجازها مع ابنتها، وتلعب دورها الفنانة أمينة خليل، فى مكان ما أثناء حظر التجول، وتعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها منذ تلك الواقعة.

فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، والفلسطينى كامل الباشا، وجار ترشيح باقى الأبطال المشاركين فى بالعمل.

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وهذا العمل يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غيابها حوالى 3 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات" الذى شاركت فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخرا فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى مع عدد من النجوم منهم يسرا وليلى علوى وخالد سليم وزوجته والمخرج محمد سامى وزجته مى عمر، وعمرو يوسف وكندة علوش ومحمد كريم وتارا عماد ومحمد فراج وهانى رمزى وشريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، وبشرى ودرة والدكتور اشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته والتى ظهرت عليها علامات الحمل وقرب موعد وضعها وداليا البحيرى ووشريف منير ونسرين طافش ومحمد رمضان، ومحمد كريم والنجم المصرى العالمى مينا مسعود ومنى زكى وسارة التونسى.