شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: سعيدة كونى امرأة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة للسيدات، عبر حسابها على إنستجرام، بنسيان الماضى والاستمرار فى الحياة بإرادة وصلابة.

وكتبت حلا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "سعيدة كونى امرأة مستقلة وأم لأجمل أربعة أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطانى هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد بداية جديدة، الماضى انتهى، واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب".

واختتمت حلا، رسالتها قائلة: "كونى أنت، كونى كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة، فأنتى امرأة كونى فخورة قوية".

وشاركت حلا شيحة، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.