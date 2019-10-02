حوار| أحمد سعد: "من ظلمني ملوش مكان.. وحطيت سيستم لحياتي الفنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث المطرب أحمد سعد عن تفاصيل ألبومه الجديد، وسبب عدم طرحه حتى الأن، وأعماله المقبلة، جولاته الغنائية، وأزمة "موديلز" كليبه الآخير "يا مدلع" وعلاقته بأبنائه وشقيقه الفنان عمرو سعد، وخطته في مواجهة الأزمات التي تعرض لها.

وأضاف "سعد"، في حواره مع "الخليج 365"، أنه يسير بخُطى ثابتة حاليًا لتعويض فترة غيابه، وأن كل ما يشغله هو تقديم محتوى يليق بالجمهور، إلى نص الحوار:

-طرحت "يا مدلع" سينجل.. فماذا عن موعد طرح الالبوم الجديد؟

قررت بالاتفاق مع المنتجين محسن جابر ونجله محمد، وهشام الجزار، أن يتم طرح أغاني الألبوم على فترات، بسبب تأخرنا عن الموسم الصيفي، "نزلنا يا مدلع ولسه هنزل أغاني تاني".

-هل توقعت تحقيق "يا مدلع" 3 ملايين في فترة وجيزة؟

هذه الأغنية رأيت منها العديد من النجاحات، وخلال تواجدي في الإمارات سُئلت عنها كثيرا، فضلا عن تصدرها التريند وتحقيقها لنجاح جماهيري كبير، وبالتأكيد هذا شيء يسعدني جدا.

-ما نوعية الأغاني التي يتضمنها الألبوم؟

أغاني الألبوم متنوعة للغاية، لكن بعد أغنية "بحبك يا صاحبي"، واستخدامها في الأفراح والحفلات، أيقنت أن الناس تميل للأغنيات "اللي بترقص"، وأغاني الألبوم بها مزيكا تحمل طابعا شرقيا، وشعبيا من النوعية الشيك، ودراما، وكل ما يتعلق بمختلف الأذواق.

-ما خريطة جولاتك الغنائية هذه الفترة؟

أحييت عدة حفلات بالإمارات وتحديدًا في أبو ظبي ودبي، في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر الماضي، كما أقيم قريبا حفلا غنائيا بجدة في المملكة العربية السعودية.

-أغنية "ملكش مكان" حققت نجاحًا ساحقا.. ما السبب برأيك؟

أحببت هذه الأغنية جدا، خاصة إنها كانت تعبر عن المرحلة التي مررت بها، وكنت أشعر كل كلمة بها، وهو ما دفع الناس لتصديقها، "اللي بيطلع من القلب بيدخل القلب".

- ما الأغاني الأخرى التي تعتبرها حققت صدى جماهيريًا؟

أنا لدي العديد من الأغاني التي حققت صدى جماهيريا قويا بين الناس، فأغنية "بحبك يا صاحبي" حققت 100 مليون مشاهدة، و"في الحلال" حققت 50 مليون مشاهدة أيضا، والكثير من الأغاني التي حققت نسب مشاهدات عالية جدا وصلت لـ40 مليونا، "الناس بتحبني في شكلين هما الأغاني الراقصة والدرامية".

- من لم يُعد له مكان في حياة أحمد سعد؟

كل من ظلمني وحاول تعطيلي والتحدث عني بسوء وتشويه صورتي وحاول دفعي خطوات للخلف، "بسيبه ومش عايز أعرفه تاني وملوش مكان في حياتي".

- ما ردك على الانتقادات التي وجُهت لـ"موديلز" كليب يا "مدلع"؟

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"الموديلز" من اختيار مخرج الكليب النمساوي "إيديسون أبا كارديس"، وأصر عليهن، نظرا لرؤيته الفنية، كما أن الشعب النمساوي متحرر جدا، "تدخلت في موضوع ملابسهم على قد ما أقدر، ولكن المخرج كان له رؤيته، دي طريقة عيشتهم ولبسهم".

- برأيك لماذا ألقى الجمهور اللوم عليك؟

كي أكون صريحا، الناس انتقدت ظهور "الموديلز" معي، نتيجة لربط الفيديو كليب بذهابي لأداء فريضة الحج، لذا فأنا أقول لهم إن علاقتي بربنا خاصة جدا وأقدسها جدا، و"ربنا يهديني وإن شاء الله أقدم ما يناسبهم ويناسب شخصيتي وعلاقتي وحبي لربنا، وأنا طلعت الحج بعد الكليب".

- هل تعاقدت على غناء تترات مسلسلات مؤخرًا؟

هناك العديد من المشاريع لكنها تحت الدراسة حاليا، ولا أستطيع الإعلان عنها طالما لم يتم الاستقرار على ما سيقدم، "مش حابب أقول اسم حاجة وممكن زميل تاني يعملها، فأبقى حرقت الموضوع".

- ما سبب عدم تركيزك في التمثيل؟

في بداياتي قدمت مسلسل "احنا الطلبة"، ثم خوضت التجربة السينمائية بفيلم "على وضعك"، وأنتظر حاليا عرض فيلم "خطيب مراتي"، من إنتاج مصر العربية للانتاج السينمائي، بطولتي وإخراج أحمد عفيفي، وإن شاء الله يُطرح قريبا، لكن تركيزي الأكبر في الغناء.

- هل ترى إنه كان بإمكانك تحقيق نجاح أكبر إذا ابتعدت عن الأزمات؟

أحب ما وصلت له وأفخر به كثيرا وأحمد الله على هذه النعمة، وبالطبع كل إنسان يرغب في أن يكون في القمة، ولا يرضى أحد عن نفسه بشكل كامل، "إن شاء الله عاملين حاجات ثابتة، وحاطين سيستم للفترة الجاية، ونبقى أكبر بكتير، ونوصل لمراحل أفضل".

- هل تفكر في الزواج مجددا أم إنك تركز مع أولادك بشكل أكبر؟

علاقتي بأبنائي قوية للغاية، ولا تتأثر سواء كنت متزوجا أم لا، أولادي يستحوذون على كل تركيزي واهتمامي، وكل ما يعرفونني يعرفون جيدا أن أولادي الأهم في حياتي، أما بالنسبة لفكرة الزواج مجددا، فلما لا؟، أنا لم أفعل شيئا "عيب أو حرام"، "إن شاء الله لو في نصيب هاتجوز تاني أكيد، لكن حاليا لا يوجد شئ أخبر الناس به، ولكن كتفكير فليس لدي أدنى مشكلة".

- هل استمعت لأي أغنية أو ألبوم مما طرح مؤخرا؟ وما رأيك؟

استعمت لأغنية "مبقاش سر"، للفنانة أصالة، واستمتعت بها جدا، وأنا أحب كل ما تقدمه أصالة، لأنها قيمة وقامة فنية كبيرة وصعب تكراراها، واختياراتها دائما صائبة وأغانيها ممتعة.

- هل قدمت ألحانًا لأحد المطربين مؤخرًا؟

للأسف، الفترة الماضية لم يكن لدي وقت، ولحنت 5 أغانٍ في ألبومي، ولكن لدي عدة ألحان أتعاون من خلالها من بعض الزملاء، خلال الفترة المقبلة، "مابحبش أقول حاجة وأنا لسه مخلصتهاش، فأول ما يكون في حاجة أكيدة هعلن طبعا".

- حدثنا عن علاقتك بشقيقك الفنان عمرو سعد..

عمرو سعد حياتي وروحي، أحبه جدا، وبغض النظر عن كوننا شيقيقين، ولكنه شخصية مفيدة ومميزة جدا في الحياة، ومن أفضل الأشخاص الذين يمكن استشارتهم، لأنه لا يحكم على الأمور بمشاعره، ولكنه يعطي النصيحة من منطلق رؤيته وأفكاره وعقله الناضج والواعي والمثقف، "أنا بسأله في كل حاجة بعملها وهو كمان بيعمل كده، احنا صحاب جدا وممكن نتكلم في التليفون بالساعات زي ما بيعمل الأصحاب بالظبط، عمرو مش بالنسالي أخويا عمرو صاحبي وفناني المفضل وبالمناسبة أنا من الفانز بتوعه".