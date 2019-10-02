صور| مروة الأزلي مع سامح الصريطي: "اتجوزت رمزي عن حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنان مروة الأزلي صورًا تجمعها بالفنان سامح الصريطي، عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت الأزلي على الصور: "مع رمزي جوزي حبيبي اللي متجوزاه عن حب مش عشان فلوسه بطلو إشاعات بقى، نصيبي وقسمتك 3".
ويأتي رد فعل مروة، بعد أن قال الكثير من المتابعين للمسلسل إن زواجهما في المسلسل بهدف المصلحة، لكونه أكبر منها في السن ويمتلك أموالا كثيرة.
يشار إلى أن حكاية "مين طفى النور"، بطولة كريم قاسم، وملك قورة، وسامح الصريطي، وحسني شتا، مروة الأزلي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.
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