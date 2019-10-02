فيديو| ماجي بو غصن رفقة ستيفاني صليبا: "عم نحاول نغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن مقطع فيديو يجمعها بصديقتها الفنانة ستيفاني صليبا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت ماجي في الفيديو رفقة صليبا وهما يغنيان في أحد الحفلات الخاصة، وعلقت بو غصن: "عم نحاول نغني". يذكر أن ماجي بوغصن خضعت لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، واستمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، ومنع الفريق الطبي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية، حتى تعافت في الفترة الماضية واحتفى بها عدد من النجوم.

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