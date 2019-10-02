تراند اليوم : نبيلة عبيد تصدم الجميع برأيها في "محمد رمضان"

تفاجأ العديد من جمهور الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد برأيها في الفنان محمد رمضان.

وقالت "نبيلة عبيد" في لقاء مع برنامج "عرب وود" : "محمد رمضان إنسان بسيط وطبيعي جدًا وغير متكبر".

وأضافت: "أتمنى من وقت للتاني يسأل عليا وأسأل عليه .. ببقى مبسوطة".

وأثار رمضان موجة من الجدل خلال الفترة الأخيرة ، كان أبرزها حين سجد على المسرح بملابس غير لائقة ، بالإضافة لأغنياته التي يتحدث فيها عن نفسه دائما.

