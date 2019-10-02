تراند اليوم : حفيدة "عادل إمام" تتسبب في موقف محرج لوالدها أثناء عمله .. فماذا حدث؟

مازال الفنان عادل إمام وأسرته قادرين على انتزاع اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي ، فبعدما تصدرت حفيدته الأولى مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها مع فنان متهم بالتطبيع مع إسرائيل ، جاءت حفيدته الثانية لتتصدر السوشيال ميديا بموقف غريب.

كشف الفنان محمد إمام عن تعرضه لموقف محرج بسبب ابنته الصغيرة "خديجة".

ونشر "إمام" صورة له ممسكا بـ"تتينا" .. وعلق قائلا: ""يعني إيه أبقى في التصوير و أفتح شنطة الشغل بتاعتي ألاقي التيتينه دي".

وكانت إحدى حفيدات عادل إمام تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصرت على فقدان وزنها بشكل كامل من أجل مقابلة الفنان المصري مينا مسعود الذي قام بدور "علاء الدين" مع النجم "ويل سميث".

وتعرض "مسعود" لموجة من الانتقادات بعد ظهوره يتناول الطعام في مطعم إسرائيلي واندهاشه من هجوم الجمهور عليه.



