تراند اليوم : فنانة كويتية شهيرة تكشف عن إصابتها بالسرطان بعد الخوض في شرفها...



كشفت فنانة وفاشينيستا شهيرة، عن إصابتها بمرض السرطان، وذلك بعد أن هاجمها رواد مواقع التواصل بعد الفيديو الذي ظهرت فيه تسخر من سواق "أوبر" وخاض البعض في شرفها.

هددت الفاشينيستا الكويتية نورة العميري، متابعيها باللجوء للقضاء ضد كل من مسها في شرفها، وذلك عقب موجة انتقادات وجهها لها جمهورها بعد نشرها مقطع مصور قال المتابعون إنّها تسخر فيه من سائق أجرة “أوبر”.

وبحسب المقطع المصور المنشور؛ فقد ظهرت “العميري” وهي داخل السيارة مع صديقتها، وهي تضحك معها مشيرة إلى أن وجودها في هذه السيارة أثر على “بريستيجها” ومكانتها.

وخرجت “العميري” في مقطع مصور جديد بعد أن طالت الانتقادات حد المسّ بشرفها والدعاء عليها بمرض السرطان.

وأشارت الفاشينيستا الكويتية إلى أنها اعتذرت للسائق وهو تقبّل إعتذارها لأنها كانت تمزح، مضيفة “أنتم رحمتم السائق لكنكم لم ترحموني”، موضحة إلى من قال أنها حديثة النعمة بأنها تملك سيارة منذ إن كانت في سن الـ 18 عامًا من وراء الإعلانات.

وأضافت أنها امتلكت في ذاك العمر سيارة فيراري ومن ثم بورش كما لديها 12 سيارة، وتوعدت باللجوء إلى القضاء لمحاسبة كل من مسّ بشرفها.

وحول اتهامها بالتعالي؛ رد “العميري” قائلة: “العاملة التي تعمل في بيتنا لم تغادر منزلنا من 22 ونأكل على سفرة واحدة، حتى أنها لا تأخذ إجازة لأنها تخرج ساعة تشاء وأنا أصطحبها إلى السينما بنفسي لمشاهدة الأفلام الهندية”.

وتابعت بقولها: “أنا ساعدت الكثيرين ولكني لا أصور وأنشر فيديوهات، كما أصرف على 3 عائلات حتى أنني زرت بيوتها، وكافلة لأيتام ومعالجة ناس تعاني سرطان، وقبل ما تجرحوني أنا كنت مريضة سرطان وأنتم تدعون عليّ للإصابة بهذا المرض”.

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