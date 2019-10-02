معركة كبرى .. تعيد راغب علامة إلى الأغنية الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 10:36 صباحاً - يستعد النجم اللبناني راغب علامة لطرح أحدث أغنياته بعنوان «معركة كبرى» وهي باللون الخليجي والذي يعود له بعد غياب طويل ، وتحديداً منذ قدم أغنتي «ما يجوز» و«يابوي» قبل سنوات عديدة.



راغب كشف خلال مشاركته في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" عن استعداده لطرح الأغنية قريباً، كما تمنى لو تمكن من غنائها خلال البرنامج، حيث قال: "إذا قدرت أغنيها لايف بحلقة من الحلقات بيكون كتير منيح".



وكان راغب قد تصدر تريند تويتر خلال الأيام الماضية بسبب مشاركته في "ذا فويس" والمناوشات الطريفة المستمرة بينه وبين الفنانة أحلام، التي عاد للتعاون معها مجدداً بعد فترة انقطاع بسبب الخلافات التي حدثت بينهما أثناء مشاركتهما السابقة في برنامج "أراب أيدول"، و يجاورهما على كرسي لجنة تحكيم "ذا فويس" هذا العام كل من الفنانة سميرة سعيد والفنان محمد حماقي، الذي يستمر في عضوية لجنة تحكيم البرنامج للعام الثاني على التوالي.

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