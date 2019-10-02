"بيت الأشباح" يُعرض من جديد علي العائم الأحد المقبل

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، ان الفرقة تستعد لإعادة تقديم العرض المسرحي "بيت الأشباح"، من إنتاج الفرقة على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل ، و ذلك ابتداء من الأحد الموافق ٦ أكتوبر الجاري، حيث يقدم العرض أيام الأحد و الإثنين و الأربعاء والخميس منكل أسبوع في تمام السابعة مساءً.
العرض تمثيل مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة " إبدأ حلمك " و التي تقيمها فرقة مسرح الشباب ، و هو أول عرض إحترافي لهم، و قد شهد العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه يونيو الماضي.
وقد تم تخصيص أماكن بالمسرح لذوي الاحتياجات الخاصة، و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة، وذلك بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.
يذكر أن "بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.
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