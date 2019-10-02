كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصوله على كأس إينرجى.. كريم عفيفي :"اللى جاي أحلى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن الجدير بالذكر أن كريم خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "ولد الغلابة"، "فكرة بمليون جنيه"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.
يشار أن مسلسل "ولد الغلابة "من تأليف أيمن سلامة، وبطولة كلا من أحمد السقا، مى عمر، هادى الجيار ، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، إنجى المقدم، إدوارد، هبة مجدى، مجدى بدر، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح.
ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة على ربيع ، صابرين ، سهر الصايغ ، صلاح عبد الله ، حنان سليمان ، كريم عفيفي ، ومن تأليف أمين جمال ، إبراهيم محسن ،محمد فتحي عبدالمقصود ، شريف يسري، إخراج وائل إحسان.
يشار أن كريم يستعد حاليا للسفر مع أبطال "مسرح مصر" خلال الشهر الجاري إلي السعودية لعرض المسرحية في الرياض.
وتم تكريم كريم مؤخرا خلال مهرجان القنوات الفضائيات ،وأعرب كريم عن سعادته بالتكريم من مهرجان له مصداقية على مستوى الوطن العربي، واعتذر عن الحضور بسبب تواجده اشغاله في العروض المباشرة لمسرح مصر.
ويستعد كريم حاليا لفيلمه الجديد "سيدى بشر"، والفيلم يشارك في بطولته على ربيع ،محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، ومصطفى خاطر،ومن إخراج سامح عبدالعزيز.
ويشارك كريم كضيف شرف فى فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، والفيلم بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد، نور،تأليف كريم حسن بشير، إخراج محمد سامى، إنتاج وليد منصور.