كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصوله على كأس إينرجى.. كريم عفيفي :"اللى جاي أحلى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان كريم عفيفي صورة جديدة له من خلال تكريمه أمس من كأس إينرجى للدراما، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق كريم على الصورة قائلا:"الحمد لله جائزة أحسن ممثل دور تانى عن مسلسل" ولد الغلابة "فى كأس إينرجى للدراما واللى جاى أحلى إن شاء الله".



ومن الجدير بالذكر أن كريم خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "ولد الغلابة"، "فكرة بمليون جنيه"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

يشار أن مسلسل "ولد الغلابة "من تأليف أيمن سلامة، وبطولة كلا من أحمد السقا، مى عمر، هادى الجيار ، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، إنجى المقدم، إدوارد، هبة مجدى، مجدى بدر، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح.