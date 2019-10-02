شاهدوا فتاة تتعرى أمام أبراج الكويت.. وتثير موجة غضب واسعة

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 09:52 صباحاً - أثار مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الكويت موجة غضب واسعة بين مواطني الدولة بعد ظهور فتاة تتعرى أمام أبراج الكويت في حدث وصفوه بالمبتذل والغير مقبول ويسىء للشعب الكويتي.

وأظهر الفيديو فتاة بملابس السباحة وترتدي فوقها فستان شفاف ثم تقوم بخلع الفستان لتستعرض جسدها بملابس السباحة “البيكيني” أمام أبراج الكويت بطريقة مثيرة.

وطالبت شخصيات معروفة ومغردون بالكويت بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة وفتح التحقيق للتعرف على هوية الفتاة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وضد مصور المقطع وناشره.

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