كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 09:52 صباحاً - بثت قناة إم بي سي مشهداً تمثيلياً خلال برنامج “أراب قوت تالنت” ، لشاب سعودي يحاول تفجير نفسه، وكتبت إم بي سي مازحة: ”عمار يثير الذعر على مسرح أرب قوت تالنت. وأظهر الفيديو الشاب وهو يتقدم المسرح كأنه سوف يقدم فقرة معينة ضمن برنامجا لمسابقات، وفجأة يفتح قميصه ليتضح أنه يرتدي حزاماً ناسفاً الأمر الذي فاجأ لجنة التحكيم.
من جانبه قال الكاتب خالد السليمان تعليقاً على الفيديو في تغريدة له : مشهد يستحق أن يدرس في مادة “السماجة التلفزيونية” في كليات الإعلام والفنون، فيما أضاف الكاتب والناقد الرياضي عبدالعزيز السويد: “استخفاف الدم الزايد مشكلة، هؤلاء لا يعرفون أم لا يهمهم تبعات ما يفعلون تحت غطاء “الفن”. وقال الكاتب محمد الشهري: اللي شغالين في الإم بي سي وماخذ مكان سعودي أجدر منه يقول لكم السعودي إرهابي ومفخخ نفسه ممكن يطلع لك في أي مكان حتى لو على مسرح للمواهب”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: شاب مفخخ حاول تفجير مسرح “أرب قوت تالنت”.. والكاتب خالد السليمان يصفه بالمشهد السامج! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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