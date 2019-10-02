محمد هنيدي يثير ضجة بصورته مع هذا الإسرائيلي

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، ضجة واسعة، بعدما تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له مع إعلامي إسرائيلي، على هامش الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الثالث.

وأعاد أحد مستخدمي “تويتر”، نشر الصورة، وعاتب “هنيدي” في تغريدة جاء فيها: “مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام.. ليه كدا يا هنيدي ده أنا بحبك والله”.

ولكن لم يصمت الفنان المصري، أمام تلك الاتهامات ليرد على التغريدة، قائلا: “انا ماعرفش مين أصلا ده.. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك”. وأضاف: “أكيد أي شخص قادم لكي يلتقط صورة معي وأنا في مصر ومهرجان مصري لن أطلب منه أظهر لي بطاقتك”.

يشار إلى أن محمد هنيدي دعا لمقاطعة التطبيع مع إسرائيل في فيلميه “صعيدي في الجامعة الأمريكية” و”همام في أمستردام”.

وكرم مهرجان الجونة في دورته الثالثة الفنان محمد هنيدي، وقام الفنان أحمد السقا بتقديمه في حفل الختام.

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وعبر الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، عن سعادته الغامرة، بتكريمه عن مشواره الفني، في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان “الجونة” السينمائي، الجمعة الماضية.

وقبل تكريم محمد هنيدي، عرض المهرجان فيلما عنه يستعرض شهادات بعض زملائه الفنانين عنه، مثل أحمد فهمي ومحمود البزاوي وأشرف عبد الباقي، والذين أكدوا أنه مهّد الطريق لجيل كامل من الفنانين

وعند صعود هنيدي على المسرح، أشار السقا إليه بأنه “رأس الحربة الذي عبر ومر وراءه جيل كامل”.

وقال هنيدي للجمهور عقب تكريمه: “أشكر نجيب ساويرس على هذا المهرجان العظيم، لقد منحني الله حب الجمهور، وسنحاول أن نسعدكم أكثر وأحبكم كثيرا”.

واختتم محمد هنيدي كلمته القصيرة خلال تكريمه، بتقديم تحية تقدير للقوات المسلحة المصرية، وللجنود الذين استشهدوا في عمليات للجيش المصري في سيناء، وأردف: “هذه بلدنا وسندافع عنها حتى آخر قطرة دم”.