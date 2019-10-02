راغب علامة يستعد لـ”معركة كبرى”.. خليجية!

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد السوبر ستار راغب علامة، لتسجيل أغنية جديدة بعنوان “معركة كبرى”، كشف عن بعض تفاصيلها خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي”.

وأكد علامة أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، حيث سيغنيها باللهجة الخليجية، وقال: “معركة كبرى أغنية خليجية حلوة كتير كتير”.

وتمنى علامة أن ينتهي من تنفيذ الأغنية سريعا لطرحها خلال الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”، الذي يشارك فيه. وشدد راغب علامة على رغبته في غناء الأغنية مباشرة في إحدى حلقات البرنامج المباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة حقق نجاحات فنية مميّزة بالأغنيات الخليجية التي قدّمها في مسيرته الفنية ومنها “يا بوي” و”سر حبي فيك غامض”.

على صعيد آخر، أحيا راغب علامة منذ أيام حفل زفاف ضخم في المملكة المغربية، والتقى أثناء تواجده هناك بصديقه الفنان فوضيل فانتشرت لهما العديد من الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وسافر السوبر ستار بعدها إلى فرنسا حيث يمضي إجازة قصيرة في العاصمة باريس.