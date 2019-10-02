عاصي الحلاني يعاود نشاطه الفني بعد انقطاع قصير!

متابعة بتجــــــــــــرد: يعاود فارس الغناء العربي عاصي الحلاني نشاطه الفني، بعد انقطاع قصير بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد سقوطه من فوق حصانه أثناء ممارسته رياضة الفروسية.
ويستكمل عاصي خلال الأيام المقبل تصوير حلقات برنامج “ذا فويس كيذز” إلى جانب زميليه النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.
ومن المقرر أن يعقد عاصي الحلاني جلسات عمل خاصة بألبومه الجديد استعدادًا لطرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني سيحيي أكثر من حفلة غنائية في الفترة المقبلة، منها حفلة بمهرجان الموسيقى العربية التى تقام فعالياته داخل دار الأوبرا المصرية، وحفلة غنائية في موسم رأس السنة بأحد الفنادق المطلة على النيل، كما ويحيي حفل مهرجان “عز ومجد بيروت” لسباق الخيل في لبنان.
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