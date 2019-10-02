ميغان ماركل تقاضي صحيفة بريطانية وهذا أكثر ما يخيف الأمير هاري

بدأت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري مقاضاة صحيفة (ذا ميل أون صنداي) البريطانية لنشرها رسالة خاصة.

وأشار الأمير هاري في بيان مؤثر، إلى إنه وزوجته اتخذا إجراءً قانونيًا ردًا على ما وصفه بأنه ”تنمر“ من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية على الرغم من أن هذا الإجراء قد لا يكون الإجراء الآمن، لكنه الإجراء الصحيح.

وأضاف هاري ان أكثر ما يخيفه هو أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأى ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقد والدته والآن يرى زوجته تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها. مشدداً ان الصحافة ضللت القراء عن عمد بأن حذفت بشكل مخطط فقرات منتقاة وعبارات محددة وحتى كلمات بعينها.

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وبحسب “رويترز” فقد وصفت “شيلينجز”، شركة المحاماة التي تمثل ماركل، نشر صحيفة (ذا ميل أون صنداي) رسالة خاصة بأنه جزء من ”حملة لهذه المجموعة الإعلامية لنشر موضوعات إخبارية غير حقيقية وتنطوي عمدًا على ازدراء عنها وعن زوجها.

ونفت صحيفة (ذا ميل أون صنداي) الرواية وقال متحدث باسم الصحيفة إنها ”تتمسك بالموضوع الذي نشرته وستدافع عن هذه القضية بقوة“. وتابع قائلا ”وتحديدا، ننفي بشكل قاطع أن تكون رسالة الدوقة جرى تحريرها بأي شكل غير معناها“.

نذكر ان الأميرة ديانا، والدة الامير هاري، هي واحدة من أكثر النساء على وجه الأرض لاحقتهن عدسات المصورين بعد أن تزوجت من عضو بالأسرة الملكية.

وتوفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997 بعد أن تعقبها مصورون في الشوارع. وشاهد مئات الملايين من الأشخاص حول العالم جنازتها.

نذكر ان المغني البريطاني الشهير إلتون جون كان قد دافع مؤخراً عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في ظل حملة الانتقادات التي طالتهما في بريطانيا وأكد ان دوق ودوقة ساسكس متواضعان يعملان بجد ويتعرضان لهجوم ظالم من وسائل الإعلام. متطرقاً الى الصداقة التي كانت تجمعه مع الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري حيث ناشد الإعلام التوقف عن حملة ”الاغتيال المعنوي المستمرة“ يوميًا لتشويه صورتهما.