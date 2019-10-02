الأمير هاري يقاضي "ديلي ميل" لأجل ميغان.. ولن يسمح بتكرار ما حدث مع والدته ديانا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الأمير هاري عبر الموقع الرسمي لمقاطعة ساسكس أنه سيتوجه للمحكمة العليا بلندن لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، فإن الأمير هاري أعلن عن مقاضاته لصحيفة "ديلي ميل" بعد نشرها خطابًا شخصيًا لزوجته كانت قد ارسلته لوالدها، متهمًا إياهم بانتهاك قوانين الخصوصية وخرق البيانات التي أٌصدرت في عام 2018.

وقال الأمير هاري أنه سيرفع هذه الدعوى القضائية تخوفًا من أن تلقّي زوجته ميغان ميركل نفس مصير والدته الأميرة ديانا، التي لطالما نالت وسائل الإعلام منها ومن حياتها الخاصة، وأكد أنه لن يسمح أن تصبح زوجته ضحية للعنف أو التنمر أو اختراق الخصوصية.

Advertisements

وأضاف هاري أن ميغان دائمًا تتلقى تعليقات مسيئة وعنيفة واتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، ودائمًا ما يحرفون كلامها وأحاديثها ويطلقون الشائعات حولها.

وقد أوكل الأمير هاري تلك القضية لمحامين متخصصين في قضايا التشهير بتمويل شخصي منه، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومتابعة القضية حتى يصدر القضاء حكمه.

وأضاف هاري أنه بقي صامتًا لفترة طويلة، ولكن حان الآن الوقت لإتخاذ إجراءات صارمة وحتى تتحسن حالة زوجته النفسية التي دمرتها كل هذه التصريحات والإتهامات، خاصة بعد ولادة طفلهما الأول آرتشي.

وذكر الأمير هاري في بيانه الرسمي أنه يشعر بالإمتنان والتقدير لكل شخص يقف بجانبه هو وزوجته ويتفهم ما يتعرضون له.