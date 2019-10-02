فايز المالكي مُتّهم بتشويه الدِّين بسبب هذا المشهد.. و mbc تحذفُ التغريدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض النجم السعودي فايز المالكي وطاقم العمل المشارك في مسلسل "سريع سريع" لانتقادات لاذعه، حتى تصدّر هاستاغ "فايز المالكي" الترند السّعوديّ، وذلك بعد عرض أحد المشاهد التي وُصفت بـ"المسيئة".

وهوجم المالكي تحديدًا بعد أنْ شارك في المشهد، لاعتباره أحد الفنانين البارزين والمعروفين برفضهم الدائم لكلّ إساءة؛ سواء كانت اجتماعية أو دينية أو عرقية، بحسب المغرِّدين.

وجاء ظهور فايز المالكي في دور البطولة، بمشهد قال الجمهور إنّه استفزازيّ وفيه تشويه للدِّين، وذلك حين قال الممثل: "اخترت أكون مع الله وأعيش الحياة، ممكن أغني؟".

وبعد الهجوم على المقطع، قامت القناة الناقلة mbc بحذف التغريدة من حسابها الرسميّ، والتي تضمّنت المشهد، بعد أنْ طالبها المغرّدون بعدم تجاوز الخطوط الحمراء.

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من جهته لم يبدِ المالكي أيّ اهتمام حيال هذا الانتقاد الواسع، بل فضل التزام الصّمت وعدم التعليق حتى هذه اللحظة.

يذكر أنّ "سريع سريع" هو مسلسل كوميدي سعودى خليجي مشترك مدته 40 حلقة وتمّ زيادة حلقاته بـ 30 حلقه أخرى بناء على تعليمات الشركة المنتجة ومدة الحلقة الواحدة 4 دقائق فقط، وبدأ عرضة بداية الأسبوع هذا على شاشة mbc من اخراج يعقوب الكويتى.

ويشارك فى العمل عدد من النجوم يتقدّمهم الثلاثي فايز المالكي، راشد الشمراني، حسن عسيري، ومن الخليج عبدالعزيز الفريحي، واغاديرالسعيد، و ماني غربي، ونجوم عديدة من السعودية والكويت والامارات، ومن الأردن الفنانة ميس حمدان، ومن مصر بسنت النبراوي، وايمان يوسف، وآخرون.