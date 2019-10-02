سميرة سعيد بفستان ليلى علوي في جلسة تصوير "ذا فويس".. وهذه قيمته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمّت الفنانة المغربية سميرة سعيد، لعدد من الفنانات اللاتي لجأنَ لنسخ إطلالات لبعض الفنانات والمشاهير خلال الأيام القليلة الماضية.

خضعت سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة برفقة زملائها: راغب علامة، وأحلام، ومحمد حماقي، بعد جمعهم في لجنة تحكيم واحدة في الموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس".

ما لفت الأنظار في هذه الجلسة هو الفستان الذي ظهرت به النجمة سميرة سعيد، والتي نشرت أمس جلسة التصوير عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وعلّقت قائلة: "حين تجتمع الصحبة الحلوة والعمل المتقن أحبكم جميعا".

وجاءت إطلالة سميرة سعيد، بـ"coat dress" يحمل اللون الأحمر، وتميّز بأنه طويل وفضفاض وغير منفوش، وتمّ تزويده بحزام عريض.

واتّضح أنّ نفس الفستان سبق وارتدته الفنانة المصرية ليلى علوي، منذ 6 أيام فقط وتحديدًا خلال حضورها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السّينمائيّ، الذي انتهى الجمعة الماضي.

وجاءت إطلالة ليلى علوي، بهذا الفستان خلال احتفالية "السينما في حفل موسيقي" والتي حضرها النجوم: درة، وأمينة خليل، ونسرين طافش، ولقاء الخميسي، وأروي جودة، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وبشرى، وشيرين رضا، ورشا مهدي، وصبا مبارك، وآيتن عامر، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، وغيرهم.

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وقاد الحفل وقتها الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسّس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتيّ لأمينة خيرت، وانقسم على فقرتين؛ الأولى الاحتفاء بموسيقى هوليوود الشّهيرة، والثانية بموسيقى الملحن السّينمائيّ نينو روتا.

وتمّ تصميم الفستان الأحمر الذي ارتدته كلتا النجمتين في استوديو المصمّمة "سارة لانزي" في ريف بيروجيا بإيطاليا، ويتواجد للعرض في دار الأزياء العالمية "كارولينا هيريرا" CAROLINA HERRERA، بسعر وصل إلى 594 يورو، أي ما يقارب الـ 650 دولارًا أمريكيًا، ويتميّز بأنّه مزيج من القطن والحرير والصّوف.

جدير بالذكر أنّ درة زروق، نسخت إطلالتين في مهرجان الجونة، الأولى كانت في عرض فيلم "لما بنتولد" وكانت قد ارتدت نفس الإطلالة راقصة باليه عالمية أمريكية، تُدعى ميستي كوبلاند، والثانية كانت في حفل الختام حيث ارتدت فستانًا سبق وأنْ ارتدته الفنانة نوال الكويتية في حفل بالسّعوديّة.

وكانت نسرين طافش أيضًا قد نسخت إطلالتين في مهرجان الجونة، الأولى كانت في عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وسبقتها لنفس الفستان النجمتان أحلام ونجوى كرم، والثانية كانت في عرض الفيلم المغربي "آدم"، وسبق وأنْ ارتدته المطربة السّعوديّة وعد.