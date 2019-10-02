بشرى تكشف عن تفاصيل كثيرة من حياتها الشخصية

كشفت الفنانة بشرى خلال حديث صحفي عن تفاصيل كثيرة من حياتها الشخصية، والأنشطة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة خصوصا الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي.

بشرى تكشف تفاصيل علاقتها بأولادها

تحدثت بشرى عن الدور الذي تلعبه والدتها وشقيقتها وزوجها السابق في العناية بأبنائها فقالت:" أثناء فترة غيابي عن المنزل أعتمد على أسرتي لتعتني بأبنائي ولم أحضرهم معي إلى الجونة بسبب ظروف دراستهم، وقد صنعت نظاما معينا لأبنائي من أجل أن يسيروا عليه، ولا أجد أي تعارض بين دوري كأم وكوني امرأة عاملة فالأم العاملة شرف لأولادها، وأتمنى أن تصبح ابنتي سيدة عاملة مثلي ومؤثرة في المجتمع". وكشفت الفنانة بشرى عن نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أكدت: "لا أدير حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي بل أعتمد على مشاركة فريق خاص يديرها معي".

حددت بشرى الموعد الذي ترد فيه على المكالمات والرسائل التي تصل إليها فقالت:" افعالي قبل النوم تتلخص في متابعتي للتطورات التي حدثت على وسائل التواصل الاجتماعي، وارد كذلك على الرسائل والمكالمات التي وصلتني"، وعن إجرائها لعملية تجميل أكدت: " لم أقوم بأي عملية تجميل، بل كل ما قمت به هو بعض التغييرات في الحواجب وليس أكثر، ولا أريد أن أجري أي عملية"، كما أشارت بشرى إلى أنها لا تملك نصف الفساتين التي قامت بارتدائها على السجادة الحمراء حيث أكدت:"نصف الفساتين التي قمت بارتدائها في المهرجان أملكها والنصف الآخر يملكه مصممون نقوم بالترويج لأعمالهم ونرتدي تلك الفساتين ونعيدها مرة أخرى لهم".

بشرى تتصالح مع محمد رمضان بأغنية "مافيا"

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وعبرت بشرى عن سعادتها برأي محمد رمضان في مهرجان الجونة وغنت كذلك له أغنية "مافيا" و "إنساي" التي قدمها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وقالت بشرى: "محمد رمضان لم يكن يعرف تفاصيل ما يحدث في المهرجان لذلك عندما جاء إلى هنا تغيرت وجهة نظره خصوصا عندما رأى الحالة التعليمية والترفيهية في الجونة وسعيدة برأيه الذي قاله عن المهرجان".

بشرى تكشف عن ارتباطها

وكشفت بشرى عن نيتها في العودة لتقديم البرامح فأشارت: "لدى استعداد للعودة لتقديم البرامج مرة أخرى طالما أنها لا تتسبب في أي أزمة، واستعد للدورة الجديدة لمهرجان الجونة ولدي أكثر من رحلة خارج مصر كعضو لجنة تحكيم لمهرجان مالمو و فالنسيا السينمائي، وسوف أذهب في رحلة كذلك إلى مهرجان قرطاج ومهرجان مراكش"، وأكدت بشرى مرورها بقصة حب لكنها لم تعلن عن تفاصيلها الآن حيث قالت:" قصة الحب الجديدة تظهر في وقتها إن شاء الله، فأنا استطيع أن أقول أنني نصف مرتبطة".

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