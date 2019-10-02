حلا شيحه تنشر صورًا لها بمظهر جديد عبر حسابها على "إنستغرام"

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحه صورًا جديدة لها عبر حسابها في إنستغرام وظهرت فيها بلوك مختلف، وبدا واضحًا أنها لجأت إلى "فيلر" في شفاهها.

وتفاعل الجمهور مع صورها متسائلين عن سبب إجرائها العديد من التعديلات على وجهها؛ إذ اعترفت شيحة مؤخرًا بإجرائها عملية تجميل لأنفها لتظهر بعدها وقد أجرت "فيلر" غيّر من ملامحها بشكل ملفت.

وجاءت هذه الصور بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له إثر تسريب صورة لها على الشاطئ في مهرجان الجونة تظهر فيها إلى جانب عدد من النجوم من بينهم الفنانة دينا الشربيني مُرتدية البكيني بالإضافة لظهورها بأكثر من إطلالة جريئة في الجونة.

ومنذ إعلانها العودة للتمثيل وخلعها الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه، تتعرض الفنانة المصرية لهجوم شرس بشكل مستمر بسبب جرأة ملابسها وتصرفاتها، خاصة أنها ارتدت النقاب في البداية لفترة طويلة ثم خلعته والتزمت بالحجاب لسنوات طويلة.

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وشاركت الفنانة المصرية حلا شيحة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال إلى جانب الفنان محمد رمضان، وانتشرت بعض الشائعات حولهما بعد عرض المسلسل حول زواجهما سرًا، إلا أنهما قاما بنفي هذه الشائعات، وأكدا أن علاقة صداقة تجمعهما.

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