شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بدور العرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بعدما تم الاستقرار على طرحه فى هذا الموعد عقب تأجيل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية حيث تم الانتهاء من تصويره قبل 6 أشهر وأصبح جاهز للعرض ولكن شركة التوزيع فضلت عرضه بعد عيد الأضحى بشهر ونصف.



الطيب والشرس واللعوب

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري وعمرو وهبة وشادى ألفونس، حسام داغر وياسر الطوبجى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.

وتستمر أفلام موسم عيد الأضحى فى السينمات حيث يعرض د"الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز وإخراج مروان حامد، و"ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وإخراج طارق العريان، و"خيال مآته" بطولة أحمد حلمى وإخراج خالد مرعى، و"الكنز 2" بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وإخراج شريف عرفة، وفيلم "انت حبيبى وبس" بطولة بوسى ومحمود الليثى وإخراج هانى حمدى.