دانييلا رحمة منزعجة وغير مرتاحة بعد هذا الموضوع

بعد أن أعلنت شركة ايغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، عن مسلسل مؤلف من ثلاثين حلقة ستنطلق في تصويره قريباً في بيروت مع النجمين دانييلا رحمة ونيكولا معوض.

كشفت “دانييلا” بعض تفاصيل دورها في المسلسل، حيث تجسد شخصية “نسيم” التي قررت بشكل مفاجئ أن تعود الى بلدها بعد سبع سنوات من العيش في الخارج.

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تلعب “رحمة” شخصية صعبة ومركبة، حيث تشعر بإنزعاج دائم وغير مرتاحة من كل الناس الذين يحيطون بها، لأنها اضطرت ان تقوم بأمر ما ولكن احداً لم يفهم لماذا “نسيم” تصرفت على هذا النحو وهذا ما يزعجها كثيراً.

المسلسل يتضمن ارتباطاً ما بين الماضي والحاضر، والمُشاهد سيرىFlashback أي قبل وبعد، وهذا ما ذكرنا بمسلسل “تانغو”، حيث اعتمد المخرج رامي حنا نفس الأسلوب حينها ولاقى العمل اعجاب المشاهدين بشكل كبير.

العمل القادم يقدم مادة دراميّة اجتماعية مشوقة لقصة جديدة من نوعها، وسيعرض قريباً على قناة mbc.