محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت رشا في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت "قبعة" على رأسها، وعلقت: "لا تقلل أبدا من قوة ابتسامتك".
وشاركت الفنانة رشا مهدي في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، واُختتمت فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر رشا مهدي في أحدث جلسة تصوير: "لا تقلل أبدا من قوة ابتسامتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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