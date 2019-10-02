رشا مهدي في أحدث جلسة تصوير: "لا تقلل أبدا من قوة ابتسامتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت رشا في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت "قبعة" على رأسها، وعلقت: "لا تقلل أبدا من قوة ابتسامتك".

وشاركت الفنانة رشا مهدي في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، واُختتمت فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.