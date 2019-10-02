شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى للجونة: المهرجان يعتمد على الشباب والمدينة أصبحت متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق كامل الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة، أن أى شخص ساعد فى تنظيم المهرجان يشعر بالفخر الشديد عندما يرى الشكل النهائى له، لأنه كما نرى أنه يكبرعاما بعد عام ويكتسب اهتمام أكبرسواء حضورضيوف أومشاركة أفلام بشكل أكبر، وأظن أن المهرجان أصبحنا ننتظره من العام للعام وكل منا يعمل فيه يشعر بالاعتزاز لأنهم استطاعوا أن يضيفوا قيمة لمدينة الجونة والبحرالأحمروالسينما والسياحة فى مصر، ودائما نحاول تطويره حتى يظهرفى أفضل أشكاله.

وتابع: أن المهرجان يعتمد بشكل كبيرعلى الشباب، لأن الجونة مدينة شبابية، ونحن لدينا متطوعين ومتطوعات فى سن الجامعة أو من أنهى دراسته ولديهم طاقة كبيرة جدا فى العمل وتنظيم المهرجان من حيث النشاط والفكر الجديد الذى نستفاد منه فى نجاح المهرجان.

وأشارإلى أن مدينة الجونة أصبحت مدينة متكاملة يمكن تحقيقها وتطبيقها، وحاليا بعد مرور 30 عام على انشائها، أصبحت لا ينقصها شئ ولكننا نحاول أيضا توفير كافة الخدمات، فأصبحت حاليا لديها استاد وفريق كرة قدم ومدارس وغيرها من الخدمات، وحاليا نجهز قاعة المؤتمرات للثقافة والتى ستستقبل مهرجان الجونة السينمائى فى نسخته الرابعة باذن لله.

مختتما حديثه، نتمنى إن هذا النجاح يكبر عام بعد عام، ويصبح مهرجان الجونة يصل عالميا أيضا وينافس المهرجانات العالمية، بالإضافة إلى أننا نخطط لإقامة مهرجان الجونة للموسيقى ولكننا لم نعرف شكله أو تنسيقه بشكل جيد حتى الان ولكننا نتمنى أن يضاهى نفس نجاح مهرجان الجونة السينمائى.