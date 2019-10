شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أكثر عن مسلسل الإثارة والأكشن The War of the Worlds والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة BBC عن أول تريلر للمسلسل التليفزيونى القصير The War of the Worlds ، ويدور في إطار إثارة وأكشن، ومن المقرر طرح أولى حلقاته خلال خريف العام الجارى. وتستند القصة إلى رواية الكاتب الإنجليزي اتش. جي. ويلس، وتدور أحداث مسلسل The War of the Worlds في خلال عصر الإدوارديين في مقاطعة سوري الإنجليزية الجنوبية، عندما وقع أبناء الأرض في حالة من الذعر بعد أن سقط نيزك يحمل غزاة من كوكب المريخ لتدمير الريف البريطاني الهادئ. وتتكون السلسلة التليفزيونية القصيرة من 3 حلقات، ويتولى بطولة مسلسل The War of the Worlds كل من راف سبال، اليانور توملينسون، فيليب جاسكوين، جوناثان آريس، تاليا بلير، ومن إخراج كريج فيفييروس. Advertisements يذكر أن شبكة bbc انتهت من عرض أخر حلقات الموسم الخامس من مسلسل العصابات Peaky Blinders، وكشف التقرير الذى نشر على موقع "metro"، عن أن الحلقة السادسة والأخيرة ستكون الأطول حيث ستصل مدتها إلى 65 دقيقة. وستدورآخرحلقات الموسم الخامس من مسلسل العصابات Peaky Blinders بعد أن التقى تومى شيلبى "كيليان مورفى" بـ شخصية مرموقة، والتي ستساعده في إزالة أوزوالد موسلي الزعيم من الحكم إلى الأبد، وذلك بمساعدة أشقاء تومى وباقى أفراد العصابة. وشهدت الحلقات الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات Peaky Blinders، ارتفاع فى التقييمات والبحث، بعد تسريب بعض الشائعات عن احتمالية عودة الممثل الشهير "توم هاردى" صاحب شخصية ألفى سولومونز، لأحداث المسلسل من جديد، بعد أن أطلق عليه تومى النار عليه فى أخر حلقات الموسم الماضى. وحظيت الحلقة الخامسة على تقييم 9.0 عبر موقع imdb الشهير، لتنخفض عن تقييم الحلقة الرابعة التى عرضت الأسبوع الماضى بعنوان The Loop والتى حققت تقييم 9.3 عبر الموقع.

