شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسرحية "نوح الحمام" على مسرح الطليعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود مسرحية "نوح الحمام" للعرض مجددا بدءا من غدا الخميس على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور فى موسم جديد فى الـ 7 مساءً.

"نوح الحمام" من العروض التى قدمها البيت الفنى للمسرح خلال شهر يوليو الماضي وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداث العرض بإحدى قرى الصعيد حول شخصية (وطنى) الذى يتحول غيابه إلى أسطورة تلهب مشاعر كل من يدور فى فلكه بدءا من الأم والزوجة والحبيبة وطالبى الثأر القديم، ووجوه من شخصيات تسبب (وطنى) فى تحويل مسار حياتها.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، إيناس المصري، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ديكور فادى فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبد الله، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى وإخراج أكرم مصطفى.