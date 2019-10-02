هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت وهبي في الصور بفستان أرزق قصير، وارتدت عليه "بوط" طويل. يُذكر أن هيفاء وهبي تقوم بتحضرات فيلمها "عقد الخواجة"، عن قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدا للمخرج معتز التوني، وأيضا المخرج محمد ياسين.

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