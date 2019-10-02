محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أقام النجم الكندي جاستين بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، حفل زواج ضخما، حضره أبرز نجوم أمريكا والعالم. ويأتي ذلك بعد زواجهما رسميا في محكمة نيويورك، بعام، إذ تزوجا في سبتمبر 2018. وظهرت عارضة الأزياء الأمريكية بفستان أبيض، فيما ارتدى جاستين بتي شيرت وبنطلون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعد عام من زواجهما.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يقيمان حفل زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.