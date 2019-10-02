موجز "الفن": الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم.. وإلهام شاهين خائفة

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص وبالفيديو- مازن معضم ينتقد المسؤولين ويسافر إلى إيران وهذا ما قاله عن بهية الحريري خاص الفن- إلهام شاهين: خائفة من الحسد! أسيل عمران تثير الجدل بإنتفاخ وجهها.. بالصور الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم وهذا ما قاله لها- بالفيديو خاص الفن - سمية الخشاب تطرح ثلاث أغنيات تباعاً وهذه التفاصيل بريتني سبيرز تصدم محبيها بقرارها وتتمنى أن لا ينسوها المزيد المزيد

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