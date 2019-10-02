نهى نبيل قدّمت أول برنامج في عمر الـ9 سنوات ثم إعتزلت للزواج.. وعادت كفاشينيستاموجز "الفن": الشيف...

ميرنا وليد - بيروت - ​نهى نبيل​ إعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية، من مواليد 11 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1983، وحققت نجاحاً كبيراً وأصبحت إسماً لامعاً على الشاشات التلفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل ذكائها وخبرتها وحنكتها.

لفتت الأنظار أيضاً كشاعرة صاحبة الكلمة الحلوة والراقية، وغابت لفترة وعادت ولم تتأثر يوماً بالاوقات التي غابت فيها عن جمهورها، الذي كان يعوّل على عودتها وينتظرها.

نشأة نهى نبيل

تحمل نهى نبيل الجنسيتين ​الكويت​ية والمصرية، فأمها كويتية الجنسية أما والدها مصري الجنسية، لكنها نشأت في الكويت ودرست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف عام 2005. صحيح أنها لم تدرس الصحافة إلا أن العمل الإعلامي كان شغفها من البداية او بالأحرى منذ الطفولة، وهذا الشغف لم تحمله وحدها في العائلة، بل حملته هي وشقيقتها مقدمة البرامج ​نوف نبيل​.

قدمت أول برامجها في عمر التسع سنوات

البداية في الحقل الاعلامي كان عام 1992، فقدمت نهى نبيل أول برنامج لها وكان متوجهاً الى الأطفال، وذلك في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، وكانت وقتها لا يتجاوز عمرها التسع سنوات. وقد بنت شخصية قوية وتميّزت بجرأتها وقوة شخصيتها، فليس من السهل أن تقدم طفلة برنامجاً وتحظى بهذا النجاح، ففي عمر الـ17 عاماً رشحت للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج للأطفال في مهرجان القاهرة عام 2000، ومنذ ذلك الوقت تعتبر نهى نبيل من الشخصيات الرائدة في مجال الإعلام والتواصل في الكويت.

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نهى نبيل بين الشعر والاعلام

شاركت نهى نبيل كشاعرة نبطية في العديد من الأمسيات الشعرية، منذ عام 2003، أي حين كانت تبلغ من العمر حوالى الـ20 عاماً فقط، كما في مهرجان خريف صلالة، ومهرجان أيام البحرين، ومهرجان هلا فبراير في الكويت، ومهرجان صيف دبي، والذي يعد من أهم المهرجانات في هذا المجال، ورغم صغر سنها أثبتت موهبتها على صعيد الكتابة والشعر.

أما من ناحية التقديم، عملت نهى نبيل في عدد كبير من المحطات التلفزيونية، وقدمت العديد من البرامج الشبابية والحوارية والمنوعات، على قناة الكويت وقناة الراي الكويتية وقناة روتانا وقناة دبي،وقناة أبو ظبي وقناة الوطن .

إعتزالها وعودتها

تزوّجت نهى نبيل من زميلها في مجال الهندسة، المهندس الدكتور إبراهيم في كانون الاول/ديسمبر عام 2008، حين كانت تبلغ من العمر 25 عاماً وإعتزلت بعدها عن الأضواء، لكنها لم تغب سوى سنة واحدة، إذ عادت للظهور إعلامياً ككاتبة في مجال الموضة عام 2009، وأنشأت مدونة خاصة بها للموضة. ولنهى ثلاثة أولاد وهم "محمد"، "دانة" و"يعقوب".

أما على صعيد ظهورها الأول بعد الإعتزال، فجاء عام 2013 في برنامج "رايكم شباب"، وعادت نهى نبيل لتقديم البرامج في عام 2016 على قناة "الراي" الكويتية.

إنجازاتها وتكريماتها

حصدت نهى نبيل على العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها جائزة "الشخصية الأكثر تأثيراً في العالم العربي" من خلال مهرجان المميزون في رمضان لأربع سنوات على التوالي، من عام 2015 حتى عام 2018، كما إختارتها مجلة ​فوربس​ العالمية عام 2017 ضمن أكثر 5 شخصيات نسائيه مؤثره في العالم العربي، وكذلك تعتبر الأولى في الكويت من ناحية عدد المتابعين، الذي يصل على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إلى حوالى 8 ملايين.

ونهى نبيل هي أول إعلامية كويتية تتم دعوتها رسمياً لحضور مهرجان "كان السينمائي"، وأول كويتية تسير على السجاده الحمراء في ​مهرجان البندقية السينمائي​.

وإضافة الى ذلك فنهى نبيل هي الوجه الاعلاني للعديد من الماركات العالمية، مثل "برجوا" ودار أزياء "فيرساتشي" العالمي، و"سواروفسكي".