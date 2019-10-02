شاهد.. نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: “منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 03:52 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم مقطع فيديو طريف جمعها بزميلها الفنان ظافر العابدين وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت نيللي كريم في الفيديو وهي تحمل الهاتف وتصور الفيديو بينما ظهر ظافر العابدين متفاجئا وقال “دي فيديو” لتوضح نيللي كريم “نحنا بالحقيقة نحنا منحاول ناخد صورة سيلفي ومش عارفين”. بدوره نشر ظافر العابدين نفس المقطع وعلق قائلا: “نصنع معًا فيلمًا بكل سهولة، بينما نكافح من أجل التقاط صورة سليفي”.

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