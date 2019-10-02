هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال!

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 03:52 صباحاً - نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لاطلالتها في حفل تتويج ملك جمال لبنان للعام 2019. وظهرت هيفاء وهبي في هذه الصورة بقميص بألوان متداخلة بين الفضي والجينز، وبدت جميلة كعادتها وفي غاية الرشاقة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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