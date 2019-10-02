شاهد.. وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على انغام حسين الجسمي

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 03:52 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، متابعيها عبر حسابها على انستغرام، بمقطع فيديو طريف لها برفقة صديقتها من أمام برجل إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.
وظهرت دانييلا في الفيديو وهي ترقص برفقة صديقتها على أنغام أغنية “مهم جدًا”، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.
وعلقت دانييلا رحمة على الصورة قائلة: “بنصّ باريس.. قررنا نرقص أنا ومهيرة على مهم جداً هيت النجم حسين الجسم”
وشاركت دانييلا رحمة، مؤخرًا كعارضة أزياء في إحدى العروض التي أقيمت بإسبوع الموضة بباريس.
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