أول صورة للإعلامية فجر السعيد من داخل المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، نقلت على إثرها إلى لندن لتقلي العلاج، وذلك بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

الإعلامية الكويتية نشرت أول صورة لها من داخل المستشفى، ظهرت فيها مستلقية على سرير المرض، وكان في زيارتها رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد.

فجر أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم”.

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الإعلامية الكويتية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: ” زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته”.

وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، تفاصيل ما حدث، بقولها: “#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين أصابها تسريب من العملية”.

وأضافت: “ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب الى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.. والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره”.