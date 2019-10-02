ريهام سعيد في لقطة عائلية مع زوجها وأبنائها الثلاثة.. وتكشف وجه طفلها الثالث لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها بنشرها صورة تجمعها بزوجها وأبنائها الثلاثة، خلال احتفالهم بعيد ميلاد احد أفراد أسرتهم.

وعلى الرغم من أن الإعلامية المصرية كانت تحرص دائما على إخفاء ملامح أصغر أبنائها “طارق”، إلا أنها هذه المرة كشفت عن ملامحه لأول مرة.

ريهام أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “القيمة الحقيقية للحياة ولا أي حاجة تانية ليها معني ولا قيمة انتوا بس فاهمين غلط”.

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وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد كشفت مؤخرا تفاصيل حياتها بعد اعتزالها العمل الفني والإعلامي، حيث قالت إنها حاليا ليست إعلامية، ولكن أصبحت ربة منزل عادية جدا مثل باقي السيدات، لافتة إلى أن الجلوس في المنزل له مميزات وعيوب.

وأضافت: “أنا دلوقتي ست مصرية عادية جدًا قاعدة في البيت، واكتشفت إن قاعدة في البيت دي لها مميزات رهيبة، ابتديت أبقى ست طبيعية وعندي وقت أعمل حاجات كتير أوي أقعد مع ولادي وأكلم صحابي وأرد على التليفون وأهتم بصحتى اللي كانت اتدهورت”.

وتابعت: “راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا مش شايل هم حاجة ولا هم حد، الحاجة اللي مش حلوة الأكل، باتسلى في الأكل والعشا قدام التليفزيون وطبعًا أنتم عارفين إن الجيم بكرة وبكرة ده مبيجيش أبدًا، لو في حد هيعمل معايا ريجيم يبدأ معايا من بكرة”.