بمراسم زواج جديدة.. جاستن بيبر يعقد قرانه على هايلي بالدوين للمرة الثانية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن المطرب والنجم الكندي الشهير جاستن بيبر، يعيش أسعد أيام حياته مع زوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين، و هي حبيبته منذ الصغر، مما استدعى معه أن يعقد قرانه عليها للمرة الثانية يوم الاثنين 30 سبتمبر، في مراسم للأهل والأصدقاء بمنتجع في منطقة ساوث كاليفورنيا.

مجلة بيبول قالت نقلا عن مصادر مقربة من الحبيبين إنهما تبادلا عهود الزواج خلال مراسم دينية حضرها الأهل ومشاهير من بينهم المغني إد شيران ونجمتا تلفزيون الواقع كيلي وكيندال جينر والمغني أشر والممثل أليك بالدوين عم هيلي.

وجاء ذلك في الوقت الذي لم يرد ممثلون عن بيبر وبالدوين على طلبات تعقيب يوم الاثنين، بينما ذكرت مجلة بيبول أن عقد القران تم عند غروب الشمس في كنيسة بالمنتجع أمام نحو 150 ضيفا.

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وأقام النجم العالمي وحبيبته بالدوين مراسم زواج مدني بعيدا عن الأنظار في نيويورك في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

والجدير بالذكر أن علاقة جاستن بيبر البالغ من العمر 25 عاما، قد بدأت بهايلي بالدوين البالغة من العمر 22 عاما، خلال مرحلة المراهقة المبكرة وكانا يترددان على نفس الكنيسة وأصبحت علاقة الحب بينهما جدية قبل عامين.

واشتهر بيبر على مستوى العالم وهو في سن 13 عاما لكنه انسحب بعيدا عن الأضواء منذ أن قرر فجأة وقف جولته العالمية (بيربوس) عام 2017 متعللا بالحاجة للراحة.

وكتب النجم العالمي العديد من الرسائل المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحدث فيها عن معاناته مع الاكتئاب وتعاطي المخدرات وضغوط الشهرة قائلا إن الفضل في تعافيه يعود للدين ولبالدوين.