القبض على الممثلة الأمريكية ستايسي داش بتهمة ضرب زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اعتقلت الشرطة النجمة الأمريكية وممثلة “Clueless” ستايسي داشفي، داخل محل إقامتها بمقاطعة باسكو، في مدينة فلوريدا، يوم 29 سبتمبر، وجاء ذلك بعد أن استغاث زوجها الجديد في مكالمة هاتفية بالنجدة، عقب مهاجمتها له.

وكانت تقارير فنية عالمية قد أشارت أيضًا إلى أن الممثلة، كانت هي الشخص الوحيد الذي أُلقي القبض عليه، رغم أنها أخبرت الضباط الذين حضروا فور البلاغ، أن زوجها، جيفري مارتي، قد هاجمها جسديًا كذلك.

ومن جانبه قال نيك تيري مدير أعمال ستايسي لموقع HollywoodLife : مساء يوم الأحد، 29 سبتمبر، 2019، تشاجرت الممثلة ستايسي داش وزوجها في تامبا، فلوريدا؛ ثم حضرت شرطة مقاطعة باسكو إلى مقر إقامتهما، ولم يُوجه إلى زوجها أي تهم، إلا أن الضباط اعتقلوا السيدة داش، كإجراء شكلي.

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في السياق، مَثل زوج السيدة داش أمام المحكمة يوم، 30 سبتمبر، نيابةً عنها، وتم إطلاق سراح السيدة داش من سجن لاند أوليكس، ولا يوجد أي إجراء قانوني إضافي معلق”، ويواصل قائلًا: “النزاع الزوجي، رغم كونه شخصيًا ومؤسفًا، فقد تم إعلانه على الملأ.

كما ذكر تقرير سابق على موقع TMZ. com أن مدير أعمال الممثلة قال للموقع إنها تعرضت للضرب من زوجها، رغم أنها إحدى الناجيات من العنف المنزلي من علاقة سابقة، وناصرت ضحايا الاعتداء الآخرين على التحدث، نتوجه إلى الميديا بعدم تقديم مزيد من التعليقات ونطلب احترام السيدة داش وخصوصية أسرتها.

وعن واقعة اعتقال ستايسي أوضح مدير أعمالها، بأنها تصرفت دفاعًا عن النفس، و أن زوج ستايسي هاجمها أولًا، محاولًا خنقها، لكن ستايسي دافعت عن نفسها، مما أدى إلى إحداث خدوش على ذراعيه.

وأكد مدير أعمالها أن ستايسي هي التي طلبت رقم النجدة 911، لكن ألقي القبض عليها لأنه لم يكن تحمل أي علامات أو جروح على جسدها، مؤكدًا أن؟ الأمر لم يتعد الدفاع عن النفس.