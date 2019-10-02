كار دي بي تشعل شوارع باريس بفستان جريء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة ومطربة الهيب هوب، كاردي بي، ومغنية الراب الأمريكية الحاصلة على جائزة جرامي، عن أفضل ألبوم لعام 2018، ونجمة السوشيال ميديا، يإطلالة ساخنة وأنيقة في ثوب ساخن ضيق باللون الأرجواني أبرز مفاتنها، وهي تتجول في شوارع باريس بفرنسا، يوم 30 سبتمبر.

النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تشتهر بارتداء الألوان القوية كلما استطاعت، حاصرها الباباراتزي في الشارع، في أثناء خروجها لتناول العشاء في مطعم سيزار في باريس بفرنسا، في ثوب أرجواني مذهل.

وأظهر الثوب الضيق، مقدار ما تتمتع كاردي بي من اثارة بشكل لا يصدق، زاد من تلك الاثارة مطابقة حذائها ذات الكعب العالي، وتصفيف شعرها على طول الكتف، وأيضًا أظافرها الملونة، ومكياجها اللامع.

نجمة الراب، لم تتوانى عن أن تضع بصمتها في أذهان عشاق الموضة والمعنيين بها وذلك خلال حضورها عدد من الأحداث الخاصة بـ ” Paris Fashion Week ” أسبوع الموضة في باريس.

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وحظيت النجمة العالمية خلال تواجدها في مدينة الحب في الأيام القليلة الماضية، بالكثير من الاهتمام لخياراتها المذهلة للأزياء، في 28 سبتمبر، حيث خرجت أمام برج إيفل في فستان من الأزهار غطي وجهها بالكامل، وقد نشرت مقطع فيديو لها تتحدث وتسير فيه على Instagram، كانت في حالة رائعة ومرحة.

كما ظهرت المغنية خلال مغادرتها فندق ريتز باريس بفرنسا وتركزت عليها عدسات المصورين بمجرد ظهورها، وكانت بي ترتدي ملابس من تصميم “Aliette”، أما المعطف الذي خطفت الأنظار به كان من تصميم دار أزياء “Edda”.

والجدير بالذكر أن كاردي بي، ولدت في برونكس، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في 11 أكتوبر عام 1992، والدها من الدومينكان، ولها أخت وحيدة “هينيسي، وتابعت الدراسة الجامعية في كلية حي مانهاتن، لكنها تركت الجامعة بسبب الفقر وانتقلت للعمل كراقصة ملاهي، وهو ما ترى أنه أنقذها من أمور كثيرة ولاسيما الفقر.

بدأت الفنانة السمراء، مسيرتها المهنية كراقصة ملهى، بالموازاة مع ذلك كسبت شهرة على الانستجرام عبر الفيديوهات الجريئة والفكاهية التي كانت تنشرها، حصلت بعدها على فرصة للمشاركة في برنامج الحياة الواقعية “الحب والهيب هوب: نيويورك”، بموسمه السادس والسابع، لتعلن عن مغادرته عام 2016 حيث قررت أن تسعى لتصبح مغنية.