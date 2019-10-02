دنيا سمير غانم تحقق رغبة معجبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصور من لقاء إحدى معجباتها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

دنيا عبرت عن سعادتها باللقاء وتلبية رغبة الفتاة في عقد لقاء تلفزيوني معها خلال التدريب الذي تخضع له في مجال التقديم التلفزيون، في أكاديمية يعمل بها زوجها الإعلامي رامي رضوان.

دنيا علقت على الصور قائلة: “من 3 أيام كلمتني صديقتي الديزاينر ندى أكرم، وقالتلي إن في بنت جميلة جداً هي تعرفها بتحبني جداً، وأول هاشتاج في حياتها كان على اسم تتر الفينال في لهفة “نفسي أكون مشهورة بجنون”، وإن البنت دي بتاخد كورس إذاعة وتلفزيون في أكاديمية بيدرِّس فيها رامي رضوان جوزي، وإنها المفروض تعمل إنترفيو مع فنان، واختارتني أنا، فقلت لندي صاحبتي إني طبعا لازم أروحلها، لإن إصرارها على إنها توصلي كان عن طريق صديقة ليا مع إن رامي أدامها على طول”.

وأضافت: “رحت الإنترفيو وقابلت بنت مليئة بالتفاؤل والرضا، وزاد احترامي ليها لما عرفت كمان إنها بتيجي من إسكندرية مخصوص كل أسبوع عشان تدرس في الأكاديمية وترجع في نفس اليوم، شكراً يا رانيا، على السعادة والتفاؤل والحب اللي شفته منك في الـ 20 دقيقة دول، وحقيقي من قلبي ربنا يوفقك وتحققي حلمك وتكوني مذيعة مشهورة بجنون، أنا فخورة بيكي وسعيدة إني قابلت نموذج مشرِّف ومجتهد زيك”.