طفل تولجهان سايشمان بابتسامة ساحرة في أحدث ظهور له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن انشغال الفنان التركي تولجهان سايشمان بتصوير مسلسله الجديد «البطل»، تسبب في ابتعاده عن مولوده الأول هذه الفترة، حيث اعرب الممثل الشاب عن شدة اشتياقه لابنه بصورة جديدة شاركها مع محبيه.

تولجهان نشر صورة مميزة لنجله «إيفهان»، ظهر فيها الأخير يبتسم بشكل أبرز غمازات خديه، معرباً عن افتقاده له بتعليق كتب فيه: «اشتقت لك كثيراً»، وهي الصورة التي تفاعل معها فانز النجم التركي بتعليقات غازلوا فيها إيفهان، مؤكدين على جمال ابتسامته، داعين الله أن يحفظه لوالديه.

Advertisements

يُذكر أن «إيفهان» شارك والده في بطولة مسلسل «البطل»، حيث جسد دوره في الحقيقة، على أن يكون ابن تولجهان الذي يجسد دور ملاكم، وقد ظهر في الحلقات الأولى من العمل المعروض حالياً في تركيا.

تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «إيفهان» مايو الماضي.