مراد يلدريم يجهز لـ«رامو» بـ «لوك» جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» لتصوير مسلسله الجديد «رامو»، وحصل على «لوك» جديد قبل التصوير.

مراد اطلق شاربه ولحيته بشكل بسيط، كما غيّر من تسريحة شعره، وقد خضع النجم التركي لجلسة تصوير ترويجية للعمل المنتظر، ظهر فيها بالطلّة الجديدة، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب فانز نجم مسلسل «عاصي».

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الفنانة التركية جانسو ديري، بورجو جفرار، وإسراء بيلجيتش يشاركن في بطولة العمل المنتظر أمام مراد يلدريم، والمقرر عرضه قريباً عبر شاشة Show tv التركية.

من ناحية أخرى، انضم مراد يلدريم لفريق عمل الفيلم المصري «ماكو» أمام نخبة من نجوم العالم العربي أبرزهم؛ قصي خولي، ناهد السباعي، منة فضالي، بسمة، منذر رياحنة، خالد أنور، سارة الشامي، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني، ويدور الفيلم حول أحداث غرق عبارة «سالم اكسبريس» التي غرقت في البحر الأحمر عام 1998.