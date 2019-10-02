حلا شيحة تظهر بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بملامح مختلفة.

حلا ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، برفقة خبيرة التجميل سالي رشيد، وعلقت بقولها: “سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك.. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر”.

جمهور الفنانة المصرية لاحظوا ظهورها في الصور بشفاه منتفخة بشكل ملحوظ، وتسائلوا إن كانت قد خضعت لعملية تجميل جديدة لنفخ شفتيها.

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حلا خرجت عن صمتها لتنفي خضوعها لعملية تجميل لنفخ شفتيها، مؤكدة أنها تبدو منتفخة بسبب المكياج فقط، حيث قالت: “لا خالص والله مش عاملة ده الميك اب”.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد اعترفت مؤخرا بخضوعها لعملية تجميل بوجهها، خلال الفترة الماضية.

الفنانة المصرية قالت، خلال لقائها في برنامج Trending، إنها أجرت عملية تجميل بأنفها، لأن شكلها كان يضايقها في السابق، لافتة إلى إنها كانت تريد مرارا أن تقدم على تلك الخطوة والآن تشعر بالارتياح كثيرا.