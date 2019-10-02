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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدمت الفنانة المصرية غادة عادل جمهورها بإطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة، مما تسبب في حملة سخرية منها.
الفنانة المصرية ظهرت في الحفل بإطلالة جريئة، كما كان مكياجها غير موفق، حيث أظهرها أكبر من عمرها كثيرا.
وعلى غير المتوقع، انضم نجل غادة الأكبر “عبدالله” للساخرين من إطلالة والدته، حيث نشر صورة لها من الحفل، وصورة قديمة لها، ظهرت فيها بإطلالة محتشمة وملامح طبيعية جميلة.
نجل الفنانة المصرية أرفق الصورتين، بتعليق قال فيه: ” إيه اللي حصل يا ماما؟”. مع رموز تعبيرية مضحكة، لترد غادة مازحة: “ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين”.
وكانت الفنانة المصرية غادة عادل قد أثارت الانتقادات أيضا بإطلالتها الجريئة خلال مشاركتها في فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، في العرض الخاص لفيلم “حلم نورة”.
الفنانة المصرية أطلت بفستان أزرق يكشف عن صدرها، وشبه البعض إطلالتها بإطلالة الفنانة رانيا يوسف في حفل الافتتاح.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل غادة عادل يعلّق على إطلالتها في مهرجان الجونة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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