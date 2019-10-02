سميرة سعيد ترتدي فستان ليلى علوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير خضعتلها برفقة أعضاء لجنة تحكيم برنامج The Voice، للترويج للموسم الجديد من البرنامج.

الفنانة المغربية أطلت في الجلسة بفستان أحمر طويل وفضفاض مزود بحزام عريض من نفس قماشة ولون الفستان، وجمعت شعرها لأعلى في تسريحة مميزة.

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جمهور سميرة لاحظوا أن فستانها كانت قد ارتدته الفنانة ليلى علوي خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، كما ظهرت الفنانتين بتسريحة شعر متشابهة.

جمهور الفنانتين بدأوا في عقد المقارنات بين إطلالة النجمتين، وانقسموا على من كانت الأجمل به، لكن أغلب التعليقات كانت لصالح سميرة سعيد، حيث أكدوا أنه كان مناسب لقوامها أكثر من ليلى علوي.

يذكر أن لجنة تحكيم برنامج The Voice في موسمه الجديد، تتكون من الفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة الإماراتية أحلام، والفنان المصري محمد حماقي، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والتي تعد أول تجربة لها في تحكيم برامج المواهب.