نسرين طافش تتزين بجمال الطبيعة في الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير عفوية في مدينة الجونة المصرية، وذلك على هامش وجودها هناك لحضور فعاليات مهرجان الجونةالسينمائي الدولي في دورته الثالثة المنتهية حديثاً.

نسرين شاركت الفانز بلقطات من الجلسة التي بدت فيها ساحرة بفستان أخضر طويل جمع بين البساطة والأناقة، مسدلة شعرها الذهبي بشكل زادها جاذبية، كما فضلت الماكياج البسيط الذي ناسب طلّتها النهارية، وكان لافتاً توحد الفنانة مع تفاصيل الطبيعة حولها، حيث الزهور والخضرة، وهي اللقطات التي لاقت اعجاب محبيها.

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يُذكر أن نسرين طافش كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش أغنية جديدة باللهجة الجزائرية بعنوان «نجمة قطبية»، من ألبومها الجديد «الحلوة»، وذلك بعد طرحها لأغنية «الحلوة»، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب.